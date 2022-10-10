مصر.. الإعلان عن وصول التضخم إلى أعلى مستوياته

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر في بيان له أن معدل التضخم الشهري ارتفع إلى 1.6% لشهر سبتمبر 2022، وأن التضخم ارتفع إلى 15٪ أيضا في سبتمبر على أساس سنوي.

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وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الاثنين، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل أعلى مستوياته في نحو أربعة أعوام.

وزاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 15% في سبتمبر مقابل 14.6 بالمئة في أغسطس.

وهذا أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر منذ نوفمبر 2018 عندما سجل 15.7% .

وأفادت بيانات الجهاز بأن معدل التضخم السنوي في أنحاء البلاد بلغ 15.3% في سبتمبر، وهي النسبة نفسها المسجلة في أغسطس.

المصدر: القاهرة 24