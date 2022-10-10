بورصة موسكو في المنطقة الحمراء.. وخبراء يتحدثون عن انخفاض مؤقت

انخفضت بورصة موسكو، في تعاملات اليوم الاثنين، وقال خبراء إن المضاربين يلعبون على العامل النفسي متوقعين أن البورصة ستعوض خسائرها في المستقبل القريب.

وبحلول الساعة 10:43 بتوقيت موسكو، تراجع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 4.95% إلى 1847.47 نقطة.

في حين انخفض مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل RTS بنسبة 6.21% إلى 944.79 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي سوق العملات، صعد سعر صرف الدولار بواقع 77 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 61.75 روبل، فيما ارتفع سعر صرف اليورو بواقع 40 كوبيكا إلى 60.23 روبل.

المصدر: RT