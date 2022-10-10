تراجع أسعار النفط في ظل مخاوف اقتصادية

انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في ظل مخاوف اقتصادية إذ تتخوف الأسواق من أن تباطأ نمو الاقتصاد العالمي سيؤثر على الطلب العالمي على الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.37% إلى 92.37 دولار للبرميل.

فيما جرى تداول عقود الخام العالمي مزيج "برنت" عند مستوى 97.59 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.34% إلى 97.59 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ