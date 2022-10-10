تراجع أسعار النفط في ظل مخاوف اقتصادية
Globallookpress
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انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في ظل مخاوف اقتصادية إذ تتخوف الأسواق من أن تباطأ نمو الاقتصاد العالمي سيؤثر على الطلب العالمي على الذهب الأسود.
وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.37% إلى 92.37 دولار للبرميل.
فيما جرى تداول عقود الخام العالمي مزيج "برنت" عند مستوى 97.59 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.34% إلى 97.59 دولار للبرميل.
المصدر: RT + بلومبرغ