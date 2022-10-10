أسعار الغاز في أوروبا تنخفض إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر

انخفضت أسعار الغاز في أوروبا في بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى دون مستوى 1500 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 29 يونيو 2022.

وتراجعت العقود الآجلة للوقود الأزرق على مؤشر TTF بنسبة 6% إلى 1490 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وكانت أسعار الغاز قد سجلت في نهاية الأسبوع الماضي مستوى 1582.9 دولار لكل ألف متر مكعب.

وعلى الرغم من تراجع أسعار الغاز في الأسواق الأوروربية فإنها ما تزال عند مستويات مرتفعة وتشكل تهديدا لاقتصادات الدول الأوروبية.

المصدر: برايم