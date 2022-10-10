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دراسة: عدد الروس العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة يبلغ الحد الأقصى التاريخي

مال وأعمال

دراسة: عدد الروس العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة يبلغ الحد الأقصى التاريخي
Sputnik
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قالت شبكة FinExpertiza لخدمات التدقيق والاستشارات المالية، إن عدد الروس العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ في أغسطس 28 مليون شخص، وهو رقم قياسي تاريخي.

وأضافت المؤسسة في نص دراستها: "في أغسطس بلغ عدد العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك أصحاب الأعمال الحرة والعاملين بشكل فردي، لأول مرة 28 مليون شخص، بزيادة 2.5 مليون عامل، أو 9.8٪، مقارنة ببداية السنة".

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ووفقا لتقييم الخبراء،، يمثل هذا الرقم ما يقرب من 38.6 ٪ من جميع العاملين في سوق العمل الروسي.

وتم تسجيل أكبر زيادة في العمالة في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، في الشيشان (بنسبة 91.1٪)، وفي داغستان (بنسبة 88.5٪)، وفي قبردينو – بلقاريا (بنسبة 55.1٪)، وفي إنغوشيا (بنسبة 35.6٪)، وفي جمهورية تيفا (بنسبة 25.4٪)، وكالميكيا (بنسبة 24.7٪)، وأوسيتيا الشمالية (بنسبة 23.8٪)، وقاراشاي - شركيسيا (بواسطة 22.4٪)، وبورياتيا (بنسبة 15.5٪) وفي دوائرة تشوكوتكا الذاتية الاستقلال (بنسبة 15.2٪).

وخلال ذلك لم يتم تسجيل أي تراجع أو تقلص لعدد العاملين في هذا القطاع، في أي منطقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

المصدر: تاس

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