الملياردير البريطاني كودويل يستغني عن تدفئة منزله هذا الشتاء بسبب روسيا

قرر الملياردير البريطاني جون كودويل الاستغناء عن تدفئة منزله هذا الشتاء، والاكتفاء بتدفئة غرفة واحدة فيه فقط "حتى يحصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أموال أقل".

ونقلت صحيفة Mirror عن كودويل: "سأقوم بتدفئة غرفة واحدة حيث سنعيش، وسيظل 98 في المئة من المنزل باردا".

وأضاف أن روسيا تمول عمليتها العسكرية في أوكرانيا على حساب عائدات الطاقة، وأنه سيفعل كل ما بوسعه لحصول بوتين على "بضعة دولارات أقل".

وفي وقت سابق، اعتبرت صحيفة Geopolitika، أن أوروبا قد وقعت في أزمة طاقة غير معروفة العواقب، ستكون لها انعكاسات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، على خلفية العقوبات الغربية ضد روسيا.

المصدر: RT