زيمبابوي تعلق على مصير مشروع مشترك مع روسيا في منجم بلاتيني

صرح جاكوب موديندا، رئيس الجمعية الوطنية لبرلمان زيمبابوي بأن بلاده تدرس الوضع فيما يتعلق بالاستثمارات الروسية في منجم "داروينديل" البلاتيني.

جاء ذلك في حديث أدلى به موديندا لوكالة "نوفوستي" ردا على طلب تعليق على تقارير إعلامية تفيد بأن العمل مع روسيا في "داروينديل" قد توقف بسبب تهديد بفرض عقوبات أمريكية.

وقال موديندا: "عندما تقاتل عدوا، في بعض الأحيان تتراجع للخلف للتوصل إلى استراتيجية جديدة. في هذه الحالة، يدور الحديث عن كيفية محاربة العدو المتمثل بالعقوبات. يمكننا القول إن الأمر يتعلق بتحديث استراتيجيتنا وتطوير إستراتيجية جديدة لتذليل العقبات التي واجهتها الدولة".

وتم توقيع اتفاقية الترخيص لاستخراج المعادن في إطار مشروع تطوير منجم "داروينديل" البلاتيني في يناير 2019 بعد زيارة رئيس زيمبابوي إمرسون منانغاغوا إلى روسيا.

وفي صيف عام 2022، أفادت تقارير بانسحاب أحد المستثمرين الروس، شركة Vi Holding، من المشروع.

المصدر: "نوفوستي"