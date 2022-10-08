صحيفة: البنك المركزي التركي يتوقف عن بيع العملات الأجنبية

قالت صحيفة "زمان" التركية يوم السبت، إن البنك المركزي التركي (CBRT) توقف تماما عن بيع العملات الأجنبية للمؤسسات الاقتصادية الحكومية (SEEs) في سبتمبر.

وحسب الصحيفة نفسها "لم يقم البنك المركزي التركي ببيع العملات الأجنبية إلى المؤسسات المملوكة للدولة في يوليو وأغسطس أيضا".

وفي يونيو، قدم البنك المركزي التركي 105 ملايين دولار فقط من العملات الأجنبية.

وتشير التقديرات إلى أن حاجة المؤسسات المملوكة للدولة إلى العملات الأجنبية قد انخفضت بسبب الاسترخاء في جدول مدفوعات الطاقة في أشهر الصيف.

وباع البنك المركزي ما يقرب من 18 مليار دولار للشركات المملوكة للدولة في الأشهر الستة الأولى من عام 2022.

وتحتل مؤسسة خطوط الأنابيب والبترول (بوتاش) وهي مستورد للغاز الطبيعي، المرتبة الأولى في مبيعات العملات الأجنبية.

وتجاوز حجم النقد الأجنبي المباع لـ BOTAŞ في السنوات الخمس الماضية 45 مليار دولار.

ويتم الاحتفاظ بسرية مقدار ما يبيعه البنك المركزي للشركات المملوكة للدولة، وخاصة BOTAŞ ومكتب منتجات التربة (TMO).

وبينما تستمر المعاملات المبهمة، تظل الادعاءات التي تفيد بأن العملة الأجنبية تُباع بسعر أقل من سعر السوق دون إجابة.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية