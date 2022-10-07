وسائل إعلام: ألمانيا تقترح تشكيل تحالف مع مستوردي الغاز الآسيويين لخفض أسعاره

اقترح المستشار الألماني أولاف شولتس تشكيل تحالف مع الدول الرئيسية المستوردة للغاز لمطالبة المصدرين بخفض أسعاره.

أفادت "بوليتيكو" نقلا عن مصادر خاصة ودبلوماسيين، بأن شولتس طرح هذا الاقتراح على القادة الأوروبيين خلال قمة براغ، حيث تريد ألمانيا استغلال رئاستها لمجموعة الـG7 لتشكيل هذا التحالف.

ويهدف هذا التحالف للتعاون بين الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، التي تعد من بين أكبر مشتري الغاز المسال في العالم لتجنب المبالغة في الأسعار.

المصدر: نوفوستي