مستشار السيسي يكشف طريقة التغلب على تأثير الدولار على الأدوية وهجرة الأطباء

كشف مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، أن هيئة الدواء المصرية تجري بعض التركيبات الدوائية المعينة حتى لا يكون هناك تأثير لسعر الدولار على الأدوية المستوردة.

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وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية صدى البلد، مساء الخميس، أن الجزء الأكبر من الأدوية في مصر يتم تصنيعه محليا.

وبيّن مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه لن تحدث زيادة في كل الأدوية لكن من الممكن حدوث زيادات طفيفة في بعض الأنواع، مشيرا إلى أن الكثير من الأدوية لها بدائل محلية تنتجها المصانع المصرية.

وحول تخطي التعداد السكاني حاجز الـ 104 ملايين وتأثيره على ابتلاع الاستثمارات المستقبلية، أوضح عوض تاج الدين، أن الزيادة السكانية حقيقة لو أنجب كل زوجين طفلين ستحدث هذه المعدلات.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن الفئة العمرية من 18 عاما إلى 25 عاما، المقبلين على الزواج يوجد بها أعداد كبيرة للغاية من السكان، موضحا أن تأثير الزيادة السكانية يعود سلبا على الأسرة والبلد والدخل القومي والخدمات المقدمة للمواطن.

وأكد عوض تاج الدين، أهمية السيطرة على الزيادة السكانية لتأثيرها على المواطن والأسرة والدولة والدخل القومي.

وألمح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن الزيادة السكانية تستهلك كل الخدمات الأساسية المختلفة، من تطعيمات وسكن وصحة غيرها، لكن في حالة الحد من تلك الزيادة يمكن الاستفادة بهذه الخدمات على نحو أفضل.

وعن تشجيع القطاع الخاص على سد الفجوة ما بين احتياجات المواطنين للرعاية الصحية والزيادة السكانية، أوضح عوض تاج الدين، أن مصر لديها 177 شركة لإنتاج الأدوية والدولة تشجع تلك الشركات لزيادة الإنتاج.

وحول هجرة الأطباء، قال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة بدأت خطة لتدريب الأطباء وإعطائهم الشهادة المؤهلة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي كان قد أصدر حزمة تحفيزية للأطباء والكوادر الطبية، من أجل تحسين دخولهم وحل مشكلاتهم.

المصدر: القاهرة 24