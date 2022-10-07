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بيانات حديثة عن البطالة في الولايات المتحدة تخالف التوقعات

مال وأعمال

بيانات حديثة عن البطالة في الولايات المتحدة تخالف التوقعات
Globallookpress
صورة تعبيرية
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انخفضت البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.5% في سبتمبر 2022 من 3.7% في أغسطس 2022، وفقا لبيانات نشرتها وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة.

كذلك أشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الأشخاص العاملين في القطاعات غير الزراعية بمقدار 263 ألفا.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته بوابة DailyFX، أن يظل مؤشر البطالية في سبتمبر 2022 عند مستوى أغسطس 2022.

كما كان من المتوقع أن تصل الزيادة في عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة إلى 250 ألفا.

المصدر: برايم

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