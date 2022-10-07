في بورصة موسكو.. اليورو يصعد أمام الروبل إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل الروسي، اليوم الجمعة، وصعدت العملة الأوروبية فوق مستوى 60 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ 22 سبتمبر الجاري.

وبحلول الساعة 11:07 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف اليورو بواقع 87 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 59.97 روبل.

في حين صعد سعر صرف الدولار بواقع 40 كوبيكا إلى 61.30 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ 22 سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات بورصة موسكو،

المصدر: نوفوستي