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في بورصة موسكو.. اليورو يصعد أمام الروبل إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين

مال وأعمال

في بورصة موسكو.. اليورو يصعد أمام الروبل إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل الروسي، اليوم الجمعة، وصعدت العملة الأوروبية فوق مستوى 60 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ 22 سبتمبر الجاري.

وبحلول الساعة 11:07 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف اليورو بواقع 87 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 59.97 روبل.

في حين صعد سعر صرف الدولار بواقع 40 كوبيكا إلى 61.30 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ 22 سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات بورصة موسكو، 

المصدر: نوفوستي

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