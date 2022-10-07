فرنسا.. العجز التجاري يبلغ مستوى قياسيا

أعلنت الجمارك الفرنسية، اليوم الجمعة، أن العجز في الميزان التجاري سجل رقما قياسيا جديدا في أغسطس 2022 عند 15.5 مليار يورو، بسبب زيادة أخرى في فاتورة الطاقة بين الواردات.

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وبشكل تراكمي على مدى 12 شهرا، سجل العجز في فرنسا رقما قياسيا بلغ 139 مليار يورو.

وشهدت الواردات الفرنسية زيادة في تكاليفها بمقدار 1.1 مليار يورو لتصل إلى 65.6 مليار يورو. في المقابل زادت الصادرات بشكل طفيف بمقدار 100 مليون يورو لتصل إلى 50.1 مليار يورو.

وأوضحت الجمارك أن فاتورة الطاقة كلفت 800 مليون يورو إضافية في أغسطس 2022، وزاد عجز الموازنة الفرنسية بسبب الطاقة إلى 11 مليار يورو في أغسطس 2022.

وتزداد كلفة واردات الكهرباء والغاز بصورة متواصلة بالنسبة لفرنسا في حين أن صادرات الطاقة مستقرة حسب الجمارك.

وتأثرت أسعار الطاقة بشدة بسبب تداعيات الوضع في أوكرانيا وهو وضع أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز والنفط.

المصدر: أ ف ب