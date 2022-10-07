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صحيفة: الحكومة الألمانية تتوقع ركود الاقتصاد

مال وأعمال

صحيفة: الحكومة الألمانية تتوقع ركود الاقتصاد
Gettyimages.ru
صحيفة: الحكومة الألمانية تتوقع ركود الاقتصاد عام 2023
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توقع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك حدوث ركود بنسبة 0.4 بالمئة وتضخم بنسبة 8 بالمئة العام المقبل في ألمانيا، حسب ما نقلت عنه صحيفة "بيلد" اليومية.

واعتمدت الصحيفة الألمانية على ما يسمى بتوقعات الحكومة لـ"الخريف" والتي من المقرر نشرها الأربعاء المقبل.

وهذه التوقعات مماثلة لتلك التي نشرتها في 29 سبتمبر خمسة معاهد ألمانية (دي آي دبليو، آي إف أو، آي إف دبليو، آي دبليو اتش وآر دبليو آي) في تقرير الخريف الخاص بها.

وتوقعت المعاهد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة في عام 2023 بعد نموه بنسبة 1.4 بالمئة عام 2022 وتضخما بنسبة 8.8 بالمئة العام المقبل مقابل 8.4 بالمئة هذا العام.

ووفق صحيفة "بيلد" يتوقع هابيك أن يرتفع معدل البطالة بشكل طفيف في عام 2023 إلى 5.4 بالمئة، من 5.2 بالمئة في عام 2022.

المصدر: أ ف ب

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