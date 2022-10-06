ماسك: التهور يهدد بإفشال صفقة شراء "تويتر"

اتهم الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك، المدراء التنفيذيون في "تويتر" بالتهور في موقفهم تجاه صفقة شرائه الشبكة الاجتماعية.

وأرسل مستشارو ماسك إشعارا إلى الشبكة الاجتماعية يفيد بأن صاحب المشروع ينوي إتمام الصفقة وفقا للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المؤرخة 25 أبريل 2022.

ويدفع محامو ماسك لإلغاء الصفقة في محكمة ديلاوير، المقرر عقدها في 17 أكتوبر، من أجل جمع التمويل اللازم دون عوائق وإتمامها في وقت مبكر من 28 أكتوبر.

وقال محامو ماسك في بيان نقلته شبكة "سي إن بي سي": "المثير للدهشة أنهم "تويتر" يصرون على استمرار هذه الدعوى، ويعرضون الصفقة بشكل متهور للخطر ويعرضون مصالح مساهميهم للخطر".

المصدر: نوفوستي