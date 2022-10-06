بالأرقام.. واردات تركيا من الذهب تسجل أعلى مستوى منذ 2018

سجلت واردات تركيا من الذهب خلال شهر سبتمبر 2022 نحو 39 طنا، لتصل إلى أعلى مستوى شهري لها منذ يناير 2018.

وأظهرت بيانات بورصة إسطنبول للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، أن زيادة واردات تركيا من المعدن الأصفر حافظت على زخمها منذ مايو الماضي، لتصل في سبتمبر إلى أعلى مستوى لها خلال 56 شهرا.

وبحسب البيانات ذاتها، سجلت واردات الذهب زيادة بنحو 24.5 بالمئة على أساس شهري، فيما ارتفعت 18 ضعفا على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي، أضاف البنك المركزي التركي، 9 أطنان إلى احتياطاته من الذهب في أغسطس الماضي، فيما اشترى البنك 84 طنا من الذهب منذ بداية العام الجاري.

وبذلك، وصل إجمالي احتياطيات البنك من المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى له منذ الربع الثاني من عام 2020، مسجلا 478 طنا.

وتصدر البنك المركزي التركي بنوك العالم في شراء أكبر قدر من الذهب خلال العام الحالي.

المصدر: الأناضول