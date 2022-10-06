نوفاك: روسيا وتركيا حولتا بعض مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا وتركيا حولتا جزءا من المدفوعات عن قيمة توريد الغاز الروسي، إلى الروبل.

وأضاف نوفاك: "الآن يمكنني التعليق والتنويه بأنه تم تحويل جزء من الحسابات إلى الروبل".

وخلال ذلك لم يرد نوفاك على سؤال حول هل طلبت تركيا من روسيا، تقديم حسم خاص لها على سعر الغاز، وشدد على أن ذلك يعتبر من الأمور التجارية بين البائع والمستهلك.

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ويشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى في يوم 16 سبتمبر، محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وأعلن خلالها أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن قيام أنقرة بدفع 25٪ من إمدادات الغاز الروسي بالروبل.

وبعد مرور عدة أيام على ذلك، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إن اتفاقية دفع 25٪ من إمدادات الغاز الروسي بالروبل ستدخل حيز التنفيذ في المستقبل القريب.

المصدر: تاس