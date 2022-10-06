الخارجية الروسية ترد على وضع سقف لأسعار النفط

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا سوف تغير من وجهة إمداداتها نحو الدول التي تريد التعاون معها كرد على وضع سقف لأسعار النفط.

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جاء ذلك خلال إفادتها الصحفية اليوم الخميس، حيث تابعت زاخاروفا بأن "مبادرة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لتحديد نوع من السقف التعسفي لأسعار النفط الروسي هي تأكيد آخر على أن مبادئ اقتصاد السوق غريبة على بروكسل وواشنطن"، مشيرة إلى أن جواب روسيا على ذلك هو إعادة توجيه صادرات النفط إلى تلك الدول المستعدة للتعاون مع موسكو بشكل طبيعي.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، تعليقا على فكرة الغرب للحد من أسعار موارد الطاقة الروسية، بأن روسيا حينها لن تقدم أي شيء إلى الخارج إذا ما كان ذلك يتعارض مع مصالحها الخاصة.

المصدر: نوفوستي