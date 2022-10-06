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بالأرقام.. بوتين يقارن التضخم في روسيا مع الدول الغربية

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بالأرقام.. بوتين يقارن التضخم في روسيا مع الدول الغربية
Globallookpress Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
الرئيس الروسي/ فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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قارن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التضخم بين روسيا وألمانيا وهولندا ودول البلطيق، حيث أعلن أن هناك انخفاضا في التضخم في روسيا، وأعلن كذلك مستويات التضخم في هذه الدول.

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وقال بوتين، في خلال اجتماع له تناول القضايا الاقتصادية، إن "التضخم مستمر في التراجع، حيث انخفض وفقا لنتائج الأسبوع الماضي إلى 13.5%". وبهذه المناسبة ذكر بوتين أن التضخم في منطقة اليورو يبلغ 10%، في ألمانيا 10.9%، في هولندا 17.1%، في لاتفيا 22.4%، في ليتوانيا 22.5، في إستونيا 24%.

وكان بوتين قد أعلن في الاجتماع أن الإنتاج الصناعي الروسي قد عاد إلى مستواه من العام الماضي بعد 4 أشهر من التراجع، مشيرا إلى أن العقوبات ضد روسيا سيتم تعزيزها، وهو ما يتطلب الرد عليها بمرونة في الاقتصاد.

المصدر: نوفوستي

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