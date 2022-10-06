بالأرقام.. بوتين يقارن التضخم في روسيا مع الدول الغربية

قارن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التضخم بين روسيا وألمانيا وهولندا ودول البلطيق، حيث أعلن أن هناك انخفاضا في التضخم في روسيا، وأعلن كذلك مستويات التضخم في هذه الدول.

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وقال بوتين، في خلال اجتماع له تناول القضايا الاقتصادية، إن "التضخم مستمر في التراجع، حيث انخفض وفقا لنتائج الأسبوع الماضي إلى 13.5%". وبهذه المناسبة ذكر بوتين أن التضخم في منطقة اليورو يبلغ 10%، في ألمانيا 10.9%، في هولندا 17.1%، في لاتفيا 22.4%، في ليتوانيا 22.5، في إستونيا 24%.

وكان بوتين قد أعلن في الاجتماع أن الإنتاج الصناعي الروسي قد عاد إلى مستواه من العام الماضي بعد 4 أشهر من التراجع، مشيرا إلى أن العقوبات ضد روسيا سيتم تعزيزها، وهو ما يتطلب الرد عليها بمرونة في الاقتصاد.

المصدر: نوفوستي