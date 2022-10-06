وضع اليوم الخميس حجر الأساس لمشروع خط الربط الكهربائي العراقي – الأردني، الذي سيساهم في تنمية البلدين ودفع العجلة الاقتصادية.

وفيما يلي أبرز تصريحات رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال حفل وضع حجر الأساس لمشروع خط الربط الكهربائي العراقي – الأردني، وفقا لبيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء:

- على بركة الله، نضع اليوم الحجر الأساس لمشروع خط الربط الكهربائي العراقي– الأردني، لنكرس مشروع التعاون والشراكة، والتفاعل الإيجابي مع محيطنا، خدمة لبلدنا وشعبنا.

- هذا الجهد الاستثنائي للعاملين في وزارة الكهرباء، يؤمن مسار تبادل الطاقة بين العراق والأردن الشقيق، وهو انعكاس وترجمة حقيقية لسياسة الانفتاح والتعاون.

- لقد عملنا سابقا على الربط الكهربائي مع السعودية ودول الخليج، وتم توقيع الاتفاقية في مؤتمر جدة قبل أشهر.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي

- عملنا على عدة مشاريع للطاقة النظيفة مع شركات عالمية مرموقة، لنواكب تطورات العصر، وتحديات البيئة.

- يحظى العراق اليوم بثقةٍ كبيرة، وله وزنه وحضوره.. ونحن نحاول استثمار هذه الخصوصية، وهذه الفرصة، خدمة للعراق والعراقيين.

- العالم تغير، ومفاهيم العلاقات السياسية والاقتصادية تغيرت لصالح التنمية والتعاون، وهذا ما نقوم به عندما نبحث عن شركاء لنا، ونتعاون معهم لتنمية بلدنا، وتأمين احتياجات أهلنا كافة.

- هذه الحكومة، رغم الظروف السياسية الصعبة، والظروف الاقتصادية الأصعب، ورغم غياب الموازنة، مضت بثبات في رؤيتها، وتغلبت على كثيرٍ من العراقيل، وهي مستمرة في ذلك دون كللٍ أو ملل.

- هذه الظروف وهذا الانسداد يجب أن يحل ويجب أن ينتهي، لأجل العراق والعراقيين، ولأجل بناء الدولة ومؤسساتها.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي

- الحل هو العودة إلى طاولة الحوار والنقاش، ووضع الخلافات جانبا والحديث بكل صدقٍ وأمانة، لنخرج بحلولٍ واقعية تنهي هذه الأزمة السياسية.

- العراق بحاجة إلى حكومة وإلى موازنة، ومن غير المقبول غيابها كل هذه المدة.

- الأزمة اليوم هي أزمة ثقة، ولا تستعاد أو ترمم إلا بالحوار الصريح البناء.

- قدرنا أن نتفاهم ونتعاون ونلتقي ونتحاور، نحن أبناء بلدٍ واحد، ومسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية الحفاظ عليه وعلى مقدراته، وتحمل المسؤولية الكاملة في هذه اللحظة التاريخية.

- أدعو الإخوة في المحافظات، مسؤولي المحافظات إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية. لديهم صلاحيات معالجة أي خلل وفق السياقات القانونية والتوجيهات المقدمة لهم.

- على بركة الله، نضع الحجر الأساس للمشروع، ونؤكد على ضرورة العمل الجاد والتنفيذ الصحيح والسليم لهذا المشروع وغيره، لأجل العراق والعراقيين، وهذا أمانة ومسؤولية وعلينا أن نكون على قدرها.

المصدر: RT