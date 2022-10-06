منتدى اقتصادي سوري - أردني في دمشق

تنطلق يوم السبت القادم أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني - السوري بعنوان "تشاركية لا تنافسية"، بالتعاون بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة الأردن.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن الحدث سينطلق برعاية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل وسينعقد في فندق داما روز بدمشق.

ويناقش المشاركون في المنتدى على مدى ثلاثة أيام، آفاق التعاون المشترك في مجالات الطاقات المتجددة، تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والرعاية الصحية، والسياحة العلاجية، والتعاون في المجالات الاقتصادية والنقل والشحن واللوجستيات والتعاون الصناعي والزراعي والغذائي بين البلدين.

إضافة إلى عرض إمكانات الشركات الأردنية، وفرص عملها بالسوق السورية في مجالات التجارة البينية والوكالات والخدمات والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقطاع المالي والتأمين والطاقة المتجددة، والنقل واللوجستيك والمقاولات والإنشاءات، والجامعات والزراعة.

كما يضم المنتدى لقاءات ثنائية تخصصية بين الشركات الأردنية ورجال الأعمال السوريين، لبحث آفاق التعاون في مختلف المجالات. ويشارك في المنتدى عدد من الوزراء على مدار الأيام الثلاثة.

المصدر: الوطن