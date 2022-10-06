"في ضوء اتفاق الحدود البحرية المتبلور بين إسرائيل ولبنان".. إسرائيل تعلن عن كشف كبير في المتوسط

أفاد موقع "مكان" الإسرائيلي، بأنه "تم اكتشاف كمية كبيرة من الغاز الطبيعي في حقل بحري يقع ضمن المياه الاقتصادية الإسرائيلية".

ووفقا للموقع فإن الحقل يحتوي بحسب التقديرات على ما بين 7 و15 مليار متر مكعب من الغاز.

وقال الموقع: "في ضوء الاتفاق المتبلور بين إسرائيل وللبنان حول الحدود البحرية أعلنت شركة أنيرجيان البريطانية اليونانية عن اكتشاف كمية كبيرة من الغاز في حقل هيرمس الذي يقع ضمن المياه الاقتصادية التابعة لإسرائيل".

وأبلغت الشركة البورصة في تل أبيب عن الاكتشاف قائلة إنه يزيد من فرص اكتشاف المزيد من الغاز في المربع 31 قبالة شواطئ زيخرون يعقوب.

وأضافت الشركة أن سفينة التنقيب "سيتنا" ستنتقل بعد الاكتشاف إلى حقل زيوس الواقع جنوبي شرقي حقل كاريش للتنقيب فيه.

وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قد أكد في وقت سابق على أهمية اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل.

المصدر: مكان