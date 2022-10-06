3 أرقام قد تكون مؤشرا على حدوث أزمة بقطاع العقارات في الولايات المتحدة
حذر الخبير الاقتصادي، ألكسندر نازاروف من نشوب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن فائدة الرهن العقاري لمدة 30 عاما ارتفعت إلى 6.75%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2006.
وكدليل على احتمال حدوث أزمة رهن عقاري، أشار الخبير إلى ثلاثة أرقام:
- انخفض عدد طلبات الحصول على قروض الرهن هذا الأسبوع بنسبة 14.2% مقارنة بالأسبوع السابق.
- انخفضت طلبات إعادة تمويل القروض التي تم الحصول عليها سابقا بنسبة 18% خلال الأسبوع وبنسبة 86% (سبع مرات!) مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي.
- انخفض مؤشر الشراء المعدل موسميا بنسبة 13% على مدار الأسبوع وانخفض بنسبة 37% عن نفس الأسبوع من العام الماضي.
وأنهى الخبير قائلا: "هناك أسباب لتوقع حدوث انخفاض حاد في حجم بناء المساكن وإفلاس المقاولين وارتفاع معدلات البطالة وتطور أزمة مصرفية أو استئناف التسهيل الكمي وتسريع نمو التضخم".
المصدر: RT