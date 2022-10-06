السفير الأمريكي السابق لدى موسكو: الرياض مستعدة لإهانة واشنطن علانية

صرح السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، مايكل ماكفول، في تغريدة له على موقع "تويتر" بأن وقوف السعوديين "إلى جانب بوتين" ضد الولايات المتحدة الأمريكية هو "أمر مخيب للآمال".

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وكانت وكالة "بلومبرغ" قد ذكرت أن خفض إنتاج النفط، "ستكون له نتيجتان، فمن وجهة النظر الاقتصادية، سيبقي على التضخم مرتفعا لفترة أطول، وهو ما يجبر الاحتياطي الفدرالي أو أي بنك مركزي رئيسي آخر على اتباع سياسات نقدية أكثر تقييدا، وهو ما يزيد من احتمالية حدوث ركود عالمي. ومن وجهة النظر السياسية، يعد دعما للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهو ما يشير إلى أن الرياض في المعسكر الروسي، ومستعدة لإهانة واشنطن علانية، وهو ما يجعل الآخرين في الشرق الأوسط وإفريقيا يشعرون براحة أكبر في التقارب مع روسيا".

So disappointing. At this pivotal moment in history, Saudis side with Putin and against us. https://t.co/hT8wTYC96o — Michael McFaul (@McFaul) October 5, 2022

وأشار ماكفول الذي شغل منصب السفير الأمريكي لدى روسيا في الفترة ما بين 2012-2014، والبروفيسور في جامعة ستانفورد، والكاتب في "واشنطن بوست"، في تغريدة له على موقع "تويتر" بأن وقوف السعوديين "إلى جانب بوتين" ضد الولايات المتحدة الأمريكية هو "أمر مخيب للآمال".

وتابع أن السعودية بالطبع سوف تستفيد، إلا أن روسيا هي الأخرى ستستفيد، بينما يعاني بقية العالم، مؤكدا على أن الوقت قد حان لـ "بعض الواقعية" في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية. وتابع: "إن زملاءنا السعوديين لا يشاركوننا قيمنا أو مصالحنا الأمنية والاقتصادية. لذلك دعونا فقط نتعامل مع الأمر، ونتوقف عن التظاهر بأن هناك شيئا مميزا في هذه العلاقة. ولا مزيد من الزيارات".

المصدر: بلومبرغ+تويتر