أسعار النفط في المنطقة الحمراء

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد ارتفاع ملحوظ تم تسجيله أمس عقب قرار مجموعة "أوبك+" خفض إنتاجها النفطي بواقع مليوني برميل في اليوم انطلاقا من الشهر القادم.

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وبحلول الساعة 09:27 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.27% إلى 87.52 دولار للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.20% إلى 93.18 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وكانت أسعار النفط قد انهت تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة 1.7% لمزيج "برنت"، حيث أغلق المزيج عند 93.37 دولار للبرميل، وصعد بنسبة 1.4% للمزيج الأمريكي، الذي انهى التعاملات عند 87.76 دولار للبرميل.

وأمس اتفقت مجموعة "أوبك+" على خفض إنتاجها النفطي بواقع مليوني برميل في اليوم، وجاء القرار سط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في العالم، الأمر الذي سيؤثر على الطلب على الخام.

المصدر: RT + بلومبرغ