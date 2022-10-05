"هذا هلس".. السعودية توضح حقيقة التكهنات عن تداعيات قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط (فيديو)

أوضح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، حقيقة ما يتم تداوله من تكهنات عن الأثر لقرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط.

وفي مؤتمر صحفي، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "خفض الإنتاج 500 ألف برميل يوميًا هذا هلس وغير صحيح".

وأضاف: "بدون انتقاص من المجموعة الموجودة الآن، ويمكن هي التي ستتحمل التخفيض الحقيقي، لكن في تقديرنا سيكون الخفض في حدود مليون إلى مليون و 100 برميل يوميا".

وأكمل: "مع احترام حقوق كل دولة في حقها بالمحافظة على قدرتها في أنها تنتج حصتها لكن تظل مسألة تقديرية".

500 ألف برميل هذا هلس".. شاهد: #وزير_الطاقة يصحح ما يُقال من تكهنات عن الأثر الحقيقي لقرار #أوبك بلس



#السعوديه_العظميpic.twitter.com/PB2Ol2GrWQ — علي القاضي (@al7akm11) October 5, 2022

المصدر: RT