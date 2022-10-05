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"هذا هلس".. السعودية توضح حقيقة التكهنات عن تداعيات قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط (فيديو)

مال وأعمال

AFP
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
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 أوضح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، حقيقة ما يتم تداوله من تكهنات عن الأثر لقرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط.

وفي مؤتمر صحفي، قال  الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "خفض الإنتاج 500 ألف برميل يوميًا هذا هلس وغير صحيح".

وأضاف: "بدون انتقاص من المجموعة الموجودة الآن، ويمكن هي التي ستتحمل التخفيض الحقيقي، لكن في تقديرنا سيكون الخفض في حدود مليون إلى مليون و 100 برميل يوميا".

وأكمل: "مع احترام حقوق كل دولة في حقها بالمحافظة على قدرتها في أنها تنتج حصتها لكن تظل مسألة تقديرية".

المصدر: RT

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