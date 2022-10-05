تراجع المعدلات السنوية للتضخم في روسيا

تباطأت معدلات التضخم في روسيا من حيث القيمة السنوية إلى 13.49 ٪ في 3 أكتوبر من 13.71٪ في الأسبوع السابق، وفقا لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية.

وبحسب البيانات التي قدمتها الوزارة "في الأسبوع من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2022، تم تسجيل زيادة معتدلة في الأسعار بنسبة 0.07٪ بالمعدل السنوي، واستمر التضخم في التباطؤ إلى 13.49 ٪ على أساس سنوي".

ووفقا للوزارة، ارتفعت الأسعار في قطاع المنتجات الغذائية بنسبة 0.15٪ مع زيادة موسمية في أسعار الفواكه والخضروات، في حين تباطأ نمو أسعار المنتجات غير الغذائية.

وأضافت وزارة التنمية الاقتصادية "بالنسبة للخدمات السياحية والتنظيمية، يتواصل انخفاض الاسعار (ناقص 0.1٪) وتراجعت أسعار تذاكر طيران الرحلات الداخلية وخدمات المصحات".

المصدر: ريا نوفوستي.