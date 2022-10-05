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أمير قطر يوقع اتفاقية تعاون اقتصادي مع الرئيس التشيكي

مال وأعمال

أمير قطر يوقع اتفاقية تعاون اقتصادي مع الرئيس التشيكي
الرئيس التشيكي ميلوش زيمان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وقع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التشيكي ميلوش زيمان، اليوم الأربعاء، اتفاقية للتعاون الاقتصادي في اجتماع عقد في قلعة براغ.

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وقال أمير قطر خلال مؤتمر صحفي، إن بلاده ستفتح سفارة لدى التشيك في غضون الأشهر القليلة المقبلة. ومن المقرر أن يلتقي في وقت لاحق اليوم الأربعاء برئيس الوزراء بيتر فيالا في مقر إقامته الرسمي.

وسيبقى تميم بن حمد في العاصمة التشيكية حتى يوم الخميس، حيث تستضيف المدينة قمة غير رسمية للدول الأوروبية.

وأجريت لأمير قطر مراسم استقبال رسمية في المقر الرئاسي بقلعة براغ، وكان في مقدمة مستقبليه الرئيس التشيكي ميلوش زيمان.

وبدأت المراسم بعزف النشيدين الوطنيين القطري والتشيكي، بعدها قام الشيخ تميم باستعراض حرس الشرف، ثم توجه لمصافحة أعضاء الوفد الرسمي التشيكي وكبار المسؤولين في البلاد.

المصدر: "Radio Prague"

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