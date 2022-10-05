من موسكو.. رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات تستشهد بكلمات الأب المؤسس الشيخ زايد

أشادت المهندسة فريدة عبد الله قمبر العوضي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، بدور المرأة، بما في ذلك الإماراتية، في المجتمع والتنمية الاقتصادية.

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وفي مؤتمر صحفي عقد أمس في موسكو بمناسبة إطلاق المجلس الروسي العربي لسيدات الأعمال، قالت العوضي إن "المرأة في الإمارات لم تكن مضطرة للنضال من أجل حقوقها، فقد حصلت عليها حتى قبل أن تبدأ في طلبها. كل هذا يرجع إلى جذورنا الإسلامية، وجذورنا التاريخية، لأننا الآن نرى أنه عندما كانت منطقة الخليج معروفة فقط بصيد اللؤلؤ، كانت النساء تشارك بنشاط في المجتمع. لقد كان نساؤنا في العمل، بينما كان أزواجهن بعيدين، لأنهم ذهبوا إلى البحر لأكثر من 6 أشهر".

وأضافت: "ليس جديدا على المرأة في الإمارات العربية المتحدة أن تقوم بدور في بناء دولتها ومجتمعها. بالنسبة لنا، النموذج المثالي هو زوجة نبينا (خديجة). لقد كانت سيدة أعمال حقيقية، وكانت ولا تزال نموذجا يحتذى به. إن الدين مصدر دعم كبير لنا. هذا ما تبعه الشيخ زايد والد الإمارات، وهذا ما أعطانا إياه. قال: "المرأة ليست فقط نصف المجتمع، إنها المجتمع كله، لأنها ترعى النصف الآخر من هذا المجتمع بالذات. هذا يدل على أهمية دور المرأة. سواء كنا في المنزل أو نقوم بأعمال تجارية ، أينما كنا ، فإن دورنا مهم. نربي الرجال الذين يحيطون بنا. هذه مسؤوليتنا".

وأمس الثلاثاء، أطلقت روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة المجلس الروسي العربي لسيدات الأعمال، المنصة التي تهدف لتعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال في روسيا والإمارات.

وفي يناير الماضي، وقع مجلس سيدات أعمال الإمارات ومجلس الأعمال الروسي العربي اتفاقية تعاون مشترك لتأسيس المجلس الروسي العربي لسيدات الأعمال.

ووقع الاتفاقية تاتيانا غفيلافا، رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، رئيسة منظمة "سيدات الأعمال" الروسية، والمهندسة فريدة عبد الله قمبر العوضي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات.

المصدر: RT