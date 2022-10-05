الإمارات.. 50 عاما على افتتاح ميناء ساهم في جعل دبي مركزا للتجارة العالمية

أشاد نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، مكتوم بن محمد بن راشد، بدور ميناء راشد في جعل دبي مركزا للتجارة العالمية.

وبمناسبة مرور 50 عاما على افتتاح الميناء، قال الشيخ مكتوم، في تغريدة نشرها اليوم: "50 عاما منذ افتتاح ميناء راشد الذي ساهم في جعل دبي مركزا للتجارة العالمية. واليوم تتجدد رؤى الميناء ليصبح واجهة للسياحة البحرية والمشاريع العقارية واللوجستية والصناعات البحرية".

50عاما منذ افتتاح ميناء راشد الذي ساهم في جعل دبي مركزا للتجارة العالمية.واليوم تتجدد رؤى الميناء ليصبح واجهة للسياحة البحرية والمشاريع العقارية واللوجستية والصناعات البحرية. في دبي تتعاظم الإنجازات وتتحقق التحولات الكبرى بفكر مؤسس ورؤية قائد جعلا منها قصة متجددة للنجاح #قصص_دبيpic.twitter.com/qBb6EPxpcv — Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) October 5, 2022

وأضاف قائلا: "في دبي تتعاظم الإنجازات وتتحقق التحولات الكبرى بفكر مؤسس ورؤية قائد جعلا منها قصة متجددة للنجاح".

وأرفق الشيخ مكتوم التغريدة بمقطع فيديو استعرض من خلاله انجازات الميناء، وأظهر الفيديو أن ميناء راشد أصبح الوجهة السياحية الرائدة للرحلات البحرية في الشرق الأوسط، فعلى مدى 14 عاما نمت سياحة الرحلات البحرية عبر الميناء بنسبة 18%.

كما أنه تم ضخ استثمارات تقدر بنحو 25 مليار درهم إماراتي لإعادة إطلاق الميناء بحلته الجديدة، حيث يتضمن أكثر من 400 مرسى للقوارب واليخوت و8 أرصفة لاستقبال 5 ملايين زائر سنويا.

تجدر الإشارة هنا إلى دور موانئ دبي العالمية في تنمية الإمارات، حيث تعد موانئ دبي العالمية واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتمتلك شبكة تشمل حاليا موانئ موزعة في 31 دولة.

المصدر: RT