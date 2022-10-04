"تويتر" يؤكد تسلمه عرضا من ماسك للاستحواذ على المنصة بالسعر الأصلي

أبلغ "تويتر" الهيئات الأميركية الناظمة الثلاثاء تسلمه خطابا من إيلون ماسك يذكر فيه أنه سيمضي قدما في الاتفاق الذي وقعه هذا العام للاستحواذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار.

وأكدت شبكة "تويتر" في تغريدة أن "نية الشركة هي إتمام الصفقة بسعر 54,20 دولارا للسهم الواحد".

وأشارت الى أن ماسك ربما قرر التخلي عن معركته القانونية لإلغاء الصفقة.

وتضمنت الشروط المذكورة في الرسالة وقف المحكمة بشكل فوري جميع إجراءات الدعوى ضد ماسك الذي كان من المقرر أن يتم الاستماع اليه تحت القسم في وقت لاحق هذا الاسبوع.

وفي يوليو، وافق قاضٍ من ولاية ديلاوير على الإسراع في محاكمة مزاعم "تويتر"، التي جادلت الشركة بأنها تعرقل أداءها المالي.

وقال دان آيفز المحلل في "ويدبوش" أن ماسك أدرك أن فرصته في الفوز في المحكمة كانت "غير مرجحة إلى حد كبير، وأن هذه الصفقة البالغة 44 مليار دولار ستكتمل بطريقة أو بأخرى".

المصدر: ا ف ب