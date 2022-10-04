فاينانشيال تايمز: السعودية وروسيا تخططان لخفض كبير في كميات إنتاج النفط

كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة أن السعودية وروسيا وأعضاء آخرين في "أوبك +" يخططون للإعلان عن تخفيضات كبيرة في كميات إنتاج النفط.

وأشارت الصحيفة إلى أن حجم خفض الإنتاج لم يتم الاتفاق عليه بعد، في حين أن روسيا والسعودية "تصران على خفض 1-2 مليون برميل يوميا أو أكثر" وستتم عملية التخفيض على مراحل تمتد لعدة أشهر.

وقال مصدر مطلع على المباحثات إن التخفيضات ستأتي وفقا لمستوى الإنتاج الحالي، وليس وفقا لمستوى الحصة.

وأشار محللون إلى أنه من المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى رد أمريكي جوابي، بما في ذلك استخدام كميات إضافية من النفط من احتياطي النفط الاستراتيجي للبلاد.

المصدر: غازيتا. رو