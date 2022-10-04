الدولار يرتفع إلى مستوى تاريخي في مصر

ارتفع سعر صرف الدولار في مصر قرشين بنهاية تعاملات البنك المركزي اليوم الثلاثاء، حيث سجل 19.60 جنيه للشراء، و19.70 جنيه لسعر البيع، مقارنة بـ 19.58 للشراء، و19.68 للبيع.

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وكان سعر الصرف قد ارتفع قرشين، في البنوك المحلية خلال منتصف التعاملات، فقد صعد في تعاملات بنكي مصر والأهلي المصري من 19.59 جنيه للشراء، و19.65 جنيه للبيع، إلى 19.61 للشراء، و19.67 للبيع، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق.

وسجل في تعاملات البنك التجاري الدولي 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، مقارنة بـ 19.61 للشراء، و19.67 للبيع.

وكان سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري قد ارتفع 8 قروش خلال تعاملات أمس في البنوك المحلية، ليصل إجمالي الارتفاع إلى 10 قروش في يومين فقط.

المصدر: الشروق