برميل "برنت" يصعد إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين

صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسجل مزيج "برنت" في التعاملات قراءة فوق مستوى 92 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 22 سبتمبر الماضي.

وبحلول الساعة 17:50 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.75% إلى 86.77 دولار للبرميل.

في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 3.67% إلى 92.12 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ويأتي الارتفاع في ظل تجدد المخاوف من تراجع معروض الخام في الأسواق، وسط توقعات بتوجه مجموعة "أوبك+" لخفض إنتاجها من الذهب الأسود.

المصدر: RT + بلومبرغ + تاس