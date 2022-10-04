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برميل "برنت" يصعد إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين

مال وأعمال

برميل
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسجل مزيج "برنت" في التعاملات قراءة فوق مستوى 92 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 22 سبتمبر الماضي.

وبحلول الساعة 17:50 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.75% إلى 86.77 دولار للبرميل.

في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 3.67% إلى 92.12 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ويأتي الارتفاع في ظل تجدد المخاوف من تراجع معروض الخام في الأسواق، وسط توقعات بتوجه مجموعة "أوبك+" لخفض إنتاجها من الذهب الأسود.

المصدر: RT + بلومبرغ + تاس

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