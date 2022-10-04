إسرائيل: عائدات الغاز خلال النصف الأول لعام 2022 تقفز 48%

كشفت بيانات لوزارة الطاقة الإسرائيلية أن عائدات الغاز للحكومة خلال النصف الأول لعام 2022 حققت قفزة بنحو 48 % عن عائدات النصف الأول من عام 2021.

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وذكرت صحيفة "كالكاليست" أنه وفق البيانات المنشورة من قبل قسم العائدات بوزارة الطاقة الإسرائيلية، فإنه خلال النصف الأول من عام 2022، دفعت شركات الغاز الإسرائيلية عائدات للحكومة مبلغا إجماليا قدره 824 مليون شاقل، بزيادة قدرها 48% عن مبلغ العائدات المدفوعة لها في النصف الأول من عام 2021".

وبينت وزارة الطاقة أن "الزيادة في العائدات تعود إلى إنتاج الغاز الطبيعي من مخزن ليفياثان وتمار، والتي بلغت في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 10.85 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، منها 6.26 مليار متر مكعب مخصصة للسوق الإسرائيلي و4.59 مليار متر مكعب للتصدير، فيما تقدر الزيادة بـ21.9%، في إنتاج الغاز، مقارنة بالنصف الأول من عام 2021".

وأوضحت الوزارة أن "ارتفاع سعر صرف الدولار خلال تلك الفترة أضاف بشكل ملموس من إجمالي قيمة العائدات المدفوعة لخزينة الدولة".

المصدر: "i24"