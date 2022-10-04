كييف تفسخ اتفاقية صيد في بحر آزوف مع موسكو

أعلنت الوكالة الحكومية الأوكرانية لاستصلاح الأراضي والمصايد إنهاء اتفاقية مع روسيا بشأن مصايد الأسماك في بحر آزوف، وفقا لبيان نشر اليوم على الموقع الروسي لمجلس الوزراء الأوكراني.

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وقالت االهيئة الأوكرانية في بيان: "على مدى السنوات الماضية، أثارت الوكالة الحكومية لمصايد الأسماك مرارا مسألة إمكانية إنهاء هذا الاتفاق، ومع ذلك، كانت هناك عقبات بيروقراطية ومجموعة من المعاهدات الدولية لأوكرانيا، والتي تنظم استخدام بحر آزوف ومضيق كيرتش، لم تسمح بتحقيق مثل هذه النوايا، دون عواقب سلبية على الاقتصاد والأمن الغذائي لأوكرانيا، وكذلك على الصيادين في منطقة آزوف. الآن تم تعديل العلاقة بين أوكرانيا وروسيا بشأن مصايد الأسماك".

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية سارية المفعول منذ عام 1993 وكانت أداة لتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في مجال ضمان الاستخدام الرشيد للموارد البيولوجية المائية في حوض بحر آزوف.

المصدر: نوفوستي