إطلاق المجلس الروسي العربي لسيدات الأعمال

تطلق روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، المجلس الروسي العربي لسيدات الأعمال، المنصة التي تهدف لتعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال في روسيا والإمارات.

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وفي يناير الماضي، وقع مجلس سيدات أعمال الإمارات ومجلس الأعمال الروسي العربي اتفاقية تعاون مشترك لتأسيس المجلس الروسي العربي لسيدات الأعمال.

وجاء ذلك على هامش منتدى مجلس الأعمال الروسي العربي المنعقد تحت عنوان "روسيا والعالم العربي - الفرص الجديدة في الواقع الجديد" في إطار إكسبو دبي 2020 في دبي.

ووقع الاتفاقية تاتيانا غفيلافا رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي ورئيسة منظمة "سيدات الأعمال" الروسية، والمهندسة فريدة عبد الله قمبر العوضي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات.

وتم الاتفاق على أن يكون مقر مجلس سيدات الأعمال الروسي العربي (مجلس الأعمال) الإقليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة في مقر مجلس سيدات أعمال الإمارات بدبي.

وفي إطار مراسم إطلاق المجلس في موسكو اليوم يعقد مؤتمر صحفي بمشاركة الأيديولوجيين الرئيسيين للمنظمة تاتيانا غفيلافا رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي ورئيسة منظمة "سيدات الأعمال" الروسية، والمهندسة فريدة عبد الله قمبر العوضي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات وبمشاركة بصفة ضيف شرف ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، الممثل الخاص لرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا. ومنسقة المؤتمر ستكون مديرة قناة RT Arabic مايا مناع.

المصدر: RT