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أسعار النفط تواصل الارتفاع

مال وأعمال

أسعار النفط تواصل الارتفاع
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تواصل أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، الارتفاع لليوم الثاني، في ظل تجدد المخاوف من تراجع معروض الخام في الأسواق، وسط توقعات بتوجه مجموعة "أوبك+" لخفض إنتاجها من الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.60% إلى 84.13 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.59% إلى 89.38 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وتعقد مجموعة "أوبك+"، التي تضم دولا منتجة للنفط من منظمة "أوبك" وخارجها، اجتماعا في فيينا يوم الأربعاء القادم لبحث أسواق النفط واستراتيجية الإنتاج.

المصدر: RT + بلومبرغ

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