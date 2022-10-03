مصر.. تعليق حكومي على أزمة القمح

علق وزير التموين المصري علي المصيلحي، على وجود مسألة توريد القمح وذلك بعد انضمام 4 أقاليم لروسيا عقب استفتاء شعبي.

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وقال الوزير المصري إنه لا توجد أزمة في ملف القمح القادم من روسيا، وذلك عقب الاستفتاءات.

وأضاف السياسة المصرية المتعادلة للعمل مع كافة الدولة تفادت أزمة محصول القمح في وصوله إلى مصر.

ووجه وزير التموين رسالة شكر إلى الاتحاد الأوروبي لدعمه الكامل لاستكمال الحصص التي تعاقدت مصر معها، لأول مره على مدى السنوات التي تسلمت فيها وزارة التموين أن يكون لدينا احتياطي أكثر من 6 أشهر لمحصول القمح، وذلك على مدار 3 شهور.

في سياق متصل، قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تسعى إلى الاكتفاء الغذائي خلال الفترة المقبلة بالكامل، مضيفا أنه يجب أن تستثمر خارج البلاد، وخاصة في البلاد المحيطة والصديقة.

وأضاف وزير التموين، لا نستطيع الاكتفاء من حاجتنا مع زيادة استهلاكنا الرهيب في المساحات الزراعية المحدودة، وأيضا مع محدودية المياه في جمهورية مصر العربية.

وتابع "لدينا في مصر محاصيل زيتية، وهناك خطه لزيادة المساحة المزروعة بفول الصويا"، مضيفا أنه "تم زراعة 250 ألف فدان".

في سياق متصل قال المصيلحي، إن ما يحدث الآن، هو تحقيق للسياسية العامة للدولة في مشاركة القطاع الخاص في الصناعات الغذائية، والتي بدأت في التغير، وبدء الاشتراك للقطاع الخاص في جميع مشروعات الدولة، والتي تستهدف مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65%.

وأوضح المصيلحي، أننا نستهدف حاليًا مُشاركة القطاع الخاص، وخلال العامين الماضيين قمنا بعمل دراسات جدوى اقتصادية لعدد من القطاعات الخاصة سوء استثمار في القطاع الخاص، أو كما يروا الأنسب لهم، وتم ذلك في شركات قها وإدفينا، وما تقوم به شركات سايلو فودز بمشاركة القوات المسلحة.

المصدر: القاهرة 24