تراجع أسهم تسلا أكثر من 8% بعد تغريدة ماسك بشأن استفتاءات الانضمام لروسيا

تراجعت أسهم شركة تسلا للسيارات بأكثر من 8% بعد تصريحات مالكها ومؤسسها إيلون ماسك بشأن استفتاءات أوكرانيا.

واقترح ماسك في وقت سابق من اليوم الاثنين إعادة إجراء الاستفتاءات تحت إشراف الأمم المتحدة في الأراضي التي انضمت إليها روسيا مؤخرًا.

وأظهرت بيانات بورصة نيويورك تراجعا لأسهم تسلا بنسبة 8.4% بعد تغريدة ماسك اقترح فيها "كخطوة أولى إجراء الاستفتاءات تحت إشراف الأمم المتحدة مرة أخرى في الأراضي التي ضمتها روسيا مؤخرًا".

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

في رأي ماسك، ستكون شبه جزيرة القرم رسميًا جزءًا من روسيا مع ضمان تأمين إمدادات المياه لها، ويمكن لأوكرانيا أن تتخذ وضعًا محايدًا.

المصدر: تاس