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الأمير محمد بن سلمان يعلن عن إطلاق شركة "داون تاون السعودية"

مال وأعمال

الأمير محمد بن سلمان يعلن عن إطلاق شركة
AFP
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق شركة "داون تاون السعودية"، التي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة.

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وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "الشركة ستسهم في تطوير البنية التحتية للمدن، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك عبر تقديم العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والإسكان".

وأشارت "واس" إلى أن "شركة "داون تاون السعودية" ستعمل على إطلاق مشاريعها في 12 مدينة وهي: المدينة المنورة، الخُبر، الأحساء، بريدة، نجران، جيزان، حائل، الباحة، عرعر، الطائف، دومة الجندل، وتبوك، حيث تنوي العمل على تطوير أكثر من 10 ملايين متر مربع لمشاريعها المصممة وفق الطابع الحديث والمُستمد من روح مناطق المملكة وثقافتها، ونسيجها العمراني المحلي، مع مراعاة تطبيق أحدث المعايير المعتمدة".

المصدر: "واس"

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