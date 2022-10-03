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سويسرا ترفض مقترحا لزيلينسكي حول الأصول الروسية المجمدة

مال وأعمال

سويسرا ترفض مقترحا لزيلينسكي حول الأصول الروسية المجمدة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صرح المتحدث باسم وزارة الاقتصاد السويسرية فابيان ماينفيش، بأن سويسرا لا تؤيد مقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول نقل الأصول الروسية المجمدة إلى عهدة كييف.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المسؤول السويسري قوله: "بالنسبة للحكومة السويسرية، مصادرة الأصول فقط على أساس الانتماء إلى أي دولة أو كونها مدرجة في قائمة العقوبات واستخدامها لإعادة إعمار أوكرانيا ليس خيارا حاليا كدعم لأوكرانيا".

في نهاية سبتمبر الماضي، اقترح زيلينسكي أن تقوم سويسرا بتجميد الأصول الروسية وتحويلها إلى أوكرانيا، كما أعرب عن رغبته في أن تزيد سويسرا دعمها لأوكرانيا.

وبعد إطلاق موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا دفاعا عن دونباس، فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا طالت قطاعات اقتصادية مختلفة ورجال أعمال روسا، كذلك تم تجميد جزء من احتياطياتها الدولية بقيمة 300 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي

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