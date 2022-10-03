مصر.. 32 قرشا تفصل الدولار عن تسجيل سعر تاريخي أمام الجنيه

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعات قوية مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الاثنين، وسجل أسرع وتيرة ارتفاعات لتفصله بذلك نحو 32 قرشًا عن مستويات 20 جنيها.

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وسجل الدولار أعلى مستوى له اليوم وبلغ 19.57 جنيه للشراء و19.68 جنيه للبيع أمام الجنيه.

وارتفع سعر الدولار عقب قيام البنك المركزي بزيادته، في البنك الاهلي ومصر بنفس القيمة ليصل إلى 19. 59 جنيه للشراء و19.65 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار إلى مستويات 19.61 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع بالبنك التجاري الدولي، وزاد سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 19.57 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع.

ورفع بنك اتش اس بي سي سعر الدولار إلى 19.57 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، ورفع بنك الاسكندرية سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم إلى 19.62 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع.

وتوقع بنك كريدي سويس أن تصل قيمة الجنيه أمام الدولار إلى 22 جنيه، وبينما توقع بنك زيلا كابيتال ان يسجل مستويات بين 21 إلى 22 جنيه.

المصدر: الفجر