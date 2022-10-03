بعد تراجع الأسبوع الماضي.. بورصة موسكو في المنطقة الخضراء

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، في تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 4%، وجاء الصعود بعد تراجع تم تسجيله الأسبوع الماضي بسبب استغلال المضاربين العامل النفسي في السوق.

وبحلول الساعة 15:54 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 3.93% إلى 2034.17 نقطة، في حين صعد المؤشر للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 4.27% إلى 1100.27 نقطة.

وفي سوق العملات المحلية، تواصل العملة الروسية ارتفاعها وانخفض سعر صرف الدولار بواقع 37 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 58.07 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 3.8 روبل إلى 52.85 روبل.

المصدر: RT