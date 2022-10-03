انخفاض حجم صادرات "غازبروم"

أفادت شركة "غازبروم"، بأن صادراتها من الغاز الطبيعي إلى الدول من خارج رابطة الدول المستقلة في الأشهر التسعة من العام الجاري تراجعت بنسبة 40.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وقالت الشركة الروسية، في بيان اليوم الاثنين، إن الصادرات في الأشهر الـ9 الأولى من 2022 بلغت 86.9 مليار متر مكعب من الغاز. وأضافت أن الإمدادات تراجعت بواقع 58.9 مليار متر مكعب (40.4%).

وأكدت شركة "غازبروم"، في منشور على قناة "تلغرام"، أنها تزود عملاءها بالغاز بناء على الطلبات المسبقة المؤكدة.

وأشارت إلى أن الإمدادات إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" تستمر في النمو، إذ تم تسجيل مستوى تاريخيا في الإمدادات مرتين في شهر سبتمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي