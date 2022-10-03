رقم ضخم.. الحكومة المصرية تعلن عن حجم استثمارات الكويت في مصر

أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، أن مجلس التعاون المصري الكويتي يدعم الصادرات بين البلدين، وهناك 150 اتفاق مشترك بين البلدين في كافة القطاعات.

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وأكد أن هناك استثمارات للكويت بنحو 15 مليار دولار في مصر، و5 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين، مضيفا أن الكويت ثالث شريك عربي من ناحية التبادل التجاري، ورابع مستثمر أجنبي في مصر.

وأوضح وزير المالية خلال مؤتمر صحفي بملتقى الأعمال المصري الكويتي المنعقد في القاهرة، بحضور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد الأتربي رئيس بنك مصر، أن مصر تسعى لتوحيد الجهود الإقليمية في الأمن الغذائي في ظل اضطراب سلاسل التوريد التجاري العالمي.

وأشار وزير المالية إلى أن الأزمة الروسية في أوروبا ألقت بظلالها على كافة الدول، خاصة الاقتصادات الناشئة، ما يضع على عاتق الدول العربية تعزيز التعاون المشترك لدعم تنافسية الصادرات في الدول العالمية وتوفير فرص العمل في مصر والدول المجاورة.

وأضاف أنه عندما استقبله رئيس الوزراء الكوري الجنوبي في كوريا الجنوبية قال له أهلا بوزير المالية حلّال المشاكل، وهو ما يؤكد ما تبذله وزارة المالية من جهود لتعزيز العلاقات مع الدول العربية والاقتصاد المصري.

وأكد أن مصر ضخت استثمارات عملاقة في البنية التحتية وحل مشاكل الاستثمار والطرق والنقل والتوسع في الحلول التكنولوجية لدمج الاقتصاد الرسمي في المنظومة الرسمية وتخفيض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.

وذكر أن وزارة المالية مستعدة لإطلاق أي مبادرات لدعم التصدير والاستيراد وتعزيز توسعة الاستثمار في كافة القطاعات.

وأوضح وزير المالية أن تفعيل الرخصة الذهبية انطلاقة قوية لتوسعة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي عبر عدد من القطاعات الهامة، في السيارات الكهربائية والطاقة، وغيرهما، وصناعة مكونات الطائرات، مضيفا أنه يستعد لإطلاق قانون لرفع الضرائب عن شركات المناطق الحرة.

وذكر أن مصر تستهدف تصدير غاز بمليار دولار شهريا خلال الفترة المقبلة، كما تستهدف إصدار سندات باندا الصينية بعدما أصدرت سندات الساموراي اليابانية.

المصدر: القاهرة 24