بالأرقام.. مصر تعلن عن زيادة عجز الأصول الأجنبية

أعلن البنك المركزي المصري عجز صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي بنحو 5% في أغسطس، على أساسٍ شهري، ليبلغ سالب 385.8 مليار جنيه وفقا لآخر التحديثات فى الفترة الحالية.

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ووفقا لبيانات البنك المركزى المصري، بدأ صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي التراجع مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

فيما زادت التزامات البنوك المصرية بالعملة الأجنبية 7% في أغسطس، على أساس شهري، إلى 523.7 مليار جنيه، بينما تراجعت أصول هذه البنوك بالعملة الأجنبية 2% خلال نفس الفترة إلى حوالي 292.5 مليار جنيه.

وفي وقت سابق كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي الودائع بالعملة المحلية بالبنوك، بخلاف الحكومة، لتسجل 5.128 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022، وانقسمت الودائع تحت الطلب إلى قطاع الأعمال العام وسجلت 56.325 مليار جنيه، والقطاع الخاص بواقع 511.547 مليار، فيما حقق القطاع العائلي 247.301 مليار جنيه نهاية أغسطس الماضي.

المصدر: القاهرة 24