تركيا.. التضخم عند أعلى مستوى في 24 عاما

أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، أن التضخم السنوي في تركيا صعد إلى ذروة جديدة تمثل أعلى مستوى في 24 عاما عند 83.45% في سبتمبر الجاري.

وبحسب بيانات هيئة الاحصاء التركية الصادرة، اليوم الاثنين، ارتفع التضخم على أساس سنوي خلال سبتمبر 2022 إلى 83.45%.

ويقيس مؤشر أسعار المستهلك في تركيا، التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة.

ويقول خبراء إن حجم التضخم بات أكبر بكثير من الإحصاءات الرسمية، وقدرت "مجموعة أبحاث التضخم المستقلة" أن المعدل السنوي للتضخم بلغ 186.27 بالمائة.

وخفض المصرف المركزي التركي سعر الفائدة مرة أخرى الشهر الماضي، وخفض سعر الفائدة القياسي إلى 12 بالمائة على الرغم من ارتفاع الأسعار، وهبوط الليرة.

فقدت الليرة أكثر من 50 بالمائة من قيمتها أمام الدولار منذ بدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة العام الماضي.

المصدر: أ ب