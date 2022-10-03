"ستاندرد آند بورز" تعدل نظرتها المستقبلية للمملكة المتحدة

عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني للمملكة المتحدة (بريطانيا) من نظرة مستقرة إلى سلبية، مع الإبقاء على تصنيفها عند AA، وفقا لما ذكرته وكالة "إنترفاكس" اليوم الاثنين.

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واعتبرت الوكالة أن خطط خفض الضرائب لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس ستؤدي إلى استمرار ارتفاع الديون في المملكة.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية عن تخفيضات ضريبية وغير ممولة بنحو 45 مليار جنيه إسترليني، بالإضافة إلى إعانات مؤقتة لفواتير الطاقة المنزلية والتجارية، مما أدى إلى تدهور في سعر صرف الجنيه الإسترليني والسندات البريطانية.

واضطر بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) إلى إطلاق برنامج شراء سندات طارئ الأسبوع الماضي لتحقيق الاستقرار في الأسواق، وحذر من أنه ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير في نوفمبر المقبل.

المصدر: إنترفاكس