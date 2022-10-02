السعودية تبحث إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي بالرياض

بحث وزير المالية السعودي محمد الجدعان مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جوروجيفا، يوم الأحد، إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض.

وقال وزير المالية محمد عبد الله الجدعان في تغريدة على حسابه في "تويتر": "التقيت اليوم مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا وبحثت معها مجالات التعاون بين المملكة والصندوق بما في ذلك تنمية القدرات وإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض".

وأكد الجدعان خلال الاجتماع على دعم المملكة لجهود الصندوق في التخفيف من تأثير أزمة الغذاء وموقفها الداعم والمستمر للدول المحتاجة لمواجهة أزمة الغذاء والطاقة ومساهمات المملكة خلال العام الماضي لدعم المنطقة والدول الأكثر تضررا.

أكدتُ خلال الاجتماع المثمر على دعم المملكة لجهود الصندوق في التخفيف من تأثير أزمة الغذاء، وموقفها الداعم والمستمر للدول المحتاجة لمواجهة أزمة الغذاء والطاقة، ومساهمات المملكة خلال العام الماضي لدعم المنطقة والدول الأكثر تضرراً. — محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) October 2, 2022

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام سعودية إن وزارة المالية السعودية ستوقع يوم الاثنين مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في المملكة.

وأفادت بأن هذه الخطوة تعكس مكانة المملكة باعتبارها أكبر اقتصاديات المنطقة وأحد أبرز اقتصاديات مجموعة العشرين.

ويتوقع صندوق النقد أن تصبح المملكة واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم على أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7.6% هذا العام.

Great seeing again 🇸🇦 Minister of Finance Al-Jadaan. We spoke about Saudi Arabia’s strong economic performance and it's critical support to the region, plus working together on global challenges such as energy and food security. pic.twitter.com/VcSWpqPnEs — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 2, 2022

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية